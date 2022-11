Piauí pode ter semana com novas medidas restritivas contra Covid-19

Novas medidas restritivas contra a Covid-19 poderão ser anunciadas nesta semana no Piauí para conter o avanço da doença. No último levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o Piauí havia apresentado um aumento de 37% dos casos em uma semana, número suficiente para o Comitê de Operações Emergenciais (COE) recomendar na semana passada o uso de máscara em locais fechados.

Nesta terça-feira (29), o COE voltará a se reunir em Teresina para comparar o comportamento da doença nessa última semana. Deverão ser analisados a positividades de casos da doenças, assim como a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos clínicos na rede pública de saúde.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A expectativa dos membros do COE é de que se os números apresentem crescimento superior ao observado nas semanas anteriores, a obrigatoriedade da máscara em ambientes fechados seja indicado e a governadora Regina Sousa assine decreto com a medida até a próxima quarta-feira (30/11).

Regina Sousa tem afirmado em público que seguirá as recomendações do Comitê e não esconde que é favorável ao retorno da obrigatoriedade da máscara. “Desde a semana passada que a gente discute isso e estávamos esperando o resultado da semana passada. Como cresceram bastante os casos, é hora da gente começar a se prevenir”, disse ao Portal O Dia na semana passada.

CONSÓRCIO NORDESTE

Em boletim divulgado na última sexta-feira (25/11), o Consórcio Nordeste alertou aos governadores da região para o risco de uma nova onda de Covid-19 e a necessidade de tornar uso de máscara obrigatório em locais fechados, assim como massiva campanha de vacinação da população.

“É de extrema importância o acompanhamento rígido por parte dos governantes da possibilidade de uma nova onda de Covid-19 que poderá afetar a população com o aumento de internações hospitalares e aumento do número de óbitos, além de mudar a estrutura socioeconômica dos Estados”, disse um trecho do boletim, que apontou ainda para a possibilidade de volta de isolamento com muitas atividades voltando a ser online.

AEROPORTO

Em Teresina, a máscara de proteção contra a Covid-19 já é obrigatória para as pessoas que adentrarem nas dependências do Aeroporto Senador Petrônio Portella. A medida foi adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e aplicada na capital pela concessionária CCR, que administra o terminal aeroviário.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no