Piauí registra aumento na abstenção de eleitores no segundo turno das Eleições 2022

O número de abstenções no Piauí registrou um leve crescimento entre o primeiro e o segundo turno das Eleições 2022 . De acordo com os números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no primeiro turno 454.788, ou seja 17,69% do eleitorado não compareceu às urnas. Já no segundo turno, esse número subiu para 481.723 votantes que se ausentaram, o que representa 18,74% do total.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)



Ainda segundo o TSE, a ausência de eleitores no Estado número ficou abaixo da abstenção registrada no Brasil, que foi de 20,59%. Do total de 156.454.011 eleitores aptos a votar, 124.252.796 compareceram às urnas, número equivalente a 79,41%. Os votos válidos totalizaram 118.552.353. Em todo o país, os votos nulos foram 3.930.765, o que corresponde a 3,16% do total de votos.

Já os votos em branco somaram 1.769.678 (1,43%). No total, foram apuradas 472.075 seções eleitorais, a última delas no Amazonas.

O resultado

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito o novo presidente do Brasil neste domingo (30/10). O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) foi declarado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral como vencedor às 19h57 no momento que a apuração alcançou 98,81% dos votos contabilizados em todo o país, momento que o petista abriu diferença de quase 2 milhões de votos.

O candidato do PT saiu atrás na apuração e só virou quando chegou a 67,76% das seções apuradas. Bolsonaro somava 40 milhões de votos, Lula alcançou a mesma marca, conseguiu ampliar e manteve a diferença. O petista derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), em uma das eleições mais importantes da história democrática.

