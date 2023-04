Piauí terá chuvas intensas nos próximos dias e níveis dos rios devem subir

A previsão aponta que mais chuva devem ser registradas nos próximos dias em todo o Piauí. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Piauí, de gravidade Amarela (Perigo Potencial) e Laranja (Perigo). Isso pode resultar na elevação nos níveis dos rios, que vêm apresentando uma redução no volume das águas.

Os rios Longá, em Esperantina, e Marathaoan, em Barras, por exemplo, apresentaram uma sutil redução, segundo dados no monitoramento do Serviço Geológico Nacional. Porém, a vazão tem preocupado a Defesa Civil desses e de outros municípios que integram a sub-bacia do Longá, devido a concentração de chuvas na faixa Norte Piauiense.

Leia também: Cemaden emite alerta para ocorrência de mais inundações no Centro-Norte do Piauí

(Foto: Reprodução/Inmet)

O assessor-técnico da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec) e climatologista Werton Costa pontua que, dentro da área da Bacia do Rio Longá, sete municípios do Norte foram os mais impactados durante o período chuvoso, mas que todos estão sendo acompanhados pelo órgão. Ainda segundo o assessor-técnico, o volume dos rios deve continuar reduzindo até a próxima semana.



“Foi publicada hoje uma sutil redução da vazão dos rios, principalmente aqueles municípios que mais nos preocupam, os rios Longá e Marathaoan, e que os volumes chuvosos tendem, a partir desta semana, a ter uma sutil redução. Ou seja, é menos chuva que vai impactar a sub-bacia. Mas as chuvas ainda continuam”, conta.



Com a cheia dos rios, algumas famílias precisaram ser removidas, como em Barras e Esperantina. Em Batalha, o fenômeno foi mais localizado em função de uma chuva intensa, que acumulou praticamente 100 mm. “As demais famílias foram assistidas e colocadas em escolas, ou atendidas pelo aluguel solidário. Os alagamentos ocorreram basicamente nas áreas ribeirinhas e que são habitadas por camadas mais pobres”, destaca Werton Costa.



Rio Longá, em Esperantina, já ultrapassou a marca acima do nível de normalidade (Foto: Reprodução/JornalEsp)

A Defesa Civil está aguardando o volume das águas reduzir e a chuvas cessarem para que os imóveis afetados sejam vistoriados e avaliada a possibilidade de reassentamento ou retorno das famílias às residências.



O Gabinete de Crise, instituído pelo Governo do Estado e formado por várias secretarias sob a coordenação da Secretaria Estadual da Defesa Civil, criou o protocolo de ação e resposta rápida para prevenção de risco e desastres socionaturais para o período chuvoso, que visa dar celeridade e rapidez às ações e um novo organograma de atuação da Defesa Civil. As ações são alinhadas com a Defesa Civil Estadual e as Coordenadorias e Secretarias de Defesa Civil dos municípios impactados.



“Formamos uma rede específica para o Vale do Longá e começamos a trabalhar o monitoramento e a assistência. Esse é um trabalho que começa com as Defesas Civis municipais, fazendo o monitoramento in loco, detectando as ocorrências, comunicando a Sedec e dando assistências às pessoas. A Sedec entra em ação sempre que solicitada pelo município, seja aquele com decreto de calamidade, que entra todo um protocolo federal de assistência às famílias desabrigadas, seja pelas ações diretas da Sedec, pelas visitas preventiva e vistorias, principalmente com as equipes de engenharia”, reforçou o assessor-técnico da Defesa Civil e climatologista Werton Costa.



Em março de 2023, Defesa Civil realizou 122 atendimentos



Os agentes da Defesa Civil de Teresina estão sempre em alerta e prontos para atender aos chamados de emergências. De janeiro a março deste ano, a Secretaria Municipal de Defesa Civil atendeu 300 ocorrências, sendo que somente no mês de março houve 122 atendimentos, um aumento de 37,3% de vistorias realizadas no município.



Segundo o levantamento feito pela Defesa Civil Municipal, as ocorrências estão concentradas em bairros da zona Sul, com chamados na Vila da Paz, Promorar, Lourival Parente, Santo Antônio, Angelim e Cristo Rei. Na Zona Norte, os atendimentos se concentraram nos bairros Poti Velho, Parque Brasil I, Parque Brasil III, Ocupação Lindalma Soares e Santa Maria da Codipi. Bairros da zona Leste como São Cristóvão, Planalto Ininga, Gurupi e o Povoado Santa Teresa receberam visitas dos agentes da Defesa Civil. Já na zona Sudeste as vistorias foram realizadas no bairro Dirceu, no Povoado Taboca do Pau Ferrado e no Conjunto Pedro Balzi.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no