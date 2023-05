Portal O DIA lança layout moderno com navegação intuitiva; entenda o que vai mudar

Desde 2006, o Portal O DIA vem fazendo história no Piauí, conquistando leitores fiéis em todo o Estado. Com o contínuo compromisso de levar informação de credibilidade, o Sistema O Dia de Comunicação lança, no dia 8 de maio, o novo Portal O DIA: mais moderno e interativo.

A ideia é que a informação chegue ao leitor de forma dinâmica, com maior velocidade e acessibilidade. Para a editora-chefe do Jornal O DIA, Ithyara Borges, a mudança está visando o futuro. “Sabemos que cada vez mais as pessoas querem se informar de maneira rápida e objetiva. Hoje, o leitor não tem mais tempo de procurar a informação, é a informação que tem que chegar até ele. E deve ser uma informação de qualidade, que é o que nós pregamos. O novo portal será mais leve e atrativo”, destaca a editora.



Novo Portal O DIA tem design dinâmico e interativo (Foto: Jailson Soares/ODIA)

O novo Portal O DIA foi desenvolvido para atender às necessidades de uma audiência cada vez mais exigente e conectada, que busca informações precisas e relevantes em um ambiente seguro e confiável. Para isso, foi feito um trabalho minucioso que leva em consideração a modernidade tecnológica e, principalmente, a convergência com as diversas formas de acesso à informação. O portal irá se adaptar a qualquer dispositivo: seja um computador de mesa, um smartphone ou um tablet.

“Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para criar uma plataforma que reflita nossa missão de informar, educar e entreter nossos leitores de forma prática e dinâmica. O novo layout apresenta um design moderno e elegante. Além disso, teremos uma navegação simplificada, com menus e categorias bem definidos e exclusivas, que permitem ao leitor encontrar facilmente o conteúdo que procura”, aponta o Diretor Comercial do O DIA, Sérgio Miranda.

Portal O DIA segue com a mesma confiança e credibilidade (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Para além do design, o mais importante é o conteúdo. O Portal O Dia segue comprometido em fornecer informações precisas e confiáveis sobre as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, além de trazer análises aprofundadas sobre temas relevantes em diversas áreas, como política, economia, cultura, esporte e entretenimento. Segundo a Chefe de Reportagem Nathalia Amaral, o novo portal irá consolidar ainda mais algumas práticas que já existem nos dias de hoje. Um exemplo disto é o desenvolvimento de pautas voltadas ao público da internet e da TV, que é um público diferente do jornal impresso.

“Essas pautas são sempre trabalhadas com o foco da instantaneidade, no interesse público, pensando na personalização do conteúdo e com base em fontes confiáveis. Nós queremos que nossos leitores se identifiquem com o que leem no portal e tenham o O DIA como referência de jornalismo de qualidade no Piauí”, acrescenta Nathalia Amaral.

Ithyara Borges

