Rafael Fonteles confirma mais quatro nomes para governo de 2023

O futuro governador do Piauí, Rafael Fonteles, anunciou, nesta terça-feira (06), mais quatro nomes que irão compor a sua equipe de governo no próximo ano. Ao todo, mais de 40 nomes já foram anunciados.



A atual coordenadora estadual de políticas públicas para mulheres, Zenaide Batista Lustosa Neta, será Secretária de Estado Das Mulheres. Já a ativista social e militante Maria Assunção Sousa Aguiar será Superintendente de Igualdade Racial e Povos Originários. Nas redes sociais, Fonteles as agradeceu por terem “aceitado a missão”.

Dentre os outros nomes divulgados, o gestor Everton Alves Calisto ficará responsável pela Coordenadoria da Juventude e a especialista em políticas públicas, Núbia Lopes da Silva, será Superintendente de Relações Sociais.

Desde o mês de novembro, Rafael Fonteles vem anunciando os gestores que comandarão as pastas do Governo do Estado a partir de 2023. Ainda ontem (05), outros quatro nomes foram anunciados.

