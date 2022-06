Regina Sousa não descarta retorno da obrigatoriedade de máscara

A governadora Regina Sousa (PT) não descarta que o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 volte a se tornar obrigatório no Piauí. A chefe do Executivo estadual condicionou um decreto com a obrigação somente em caso de aumento vertiginoso das notificações da doença do estado.

Ao O Dia, Regina Sousa afirmou que não há qualquer intenção do governo neste momento de novas medidas de contenção da pandemia. “Ainda não está previsto o retorno da obrigatoriedade do uso de máscara. Não está previsto. Por enquanto é recomendação, obrigação é se o número de casos crescerem”, disse.

Na última semana, o Piauí apresentou um crescimento de positividade da doença, chegando a ter um aumento de até 70 vezes em comparação com a semana anterior. Apesar do avanço da pandemia no Piauí, os casos de internações permanecem em estabilidade, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

Em entrevista ao O Dia, o infectologista Carlos Henrique Nery Costa defendeu que o uso de máscara em ambientes fechados e as medidas de contenção de aglomerações devem ser adotados imediatamente no Piauí para evitar o avanço da Covid-19.

“Se estiver vacinado e for infectado ainda assim você consegue transmitir para outras pessoas. O uso da máscara evita que eu transmita a doença para você. A máscara N95 é para eu não me infectar, mas as demais são para eu não transmitir para você. É uma máscara social e tem que ser implementada em qualquer ambiente fechado”, disse. “Toda medida de aglomeração deveria estar sendo tomada. Não sei o que se está esperando. Estamos pagando para ver se tem mortes”, disse.

