Rejane Dias é indicada para vaga no TCE; sabatina ocorre nesta terça-feira (10)

A deputada federal Rejane Dias (PT) foi indicada ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) por meio de ofício enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi) pelo governador Rafael Fonteles (PT) nesta segunda-feira (09). De acordo com o presidente da Alepi, Franzé Silva (PT), o nome da deputada será sabatinado amanhã.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A indicação vem após o pedido de aposentadoria do ex-conselheiro Olavo Rebelo, realizado no último dia 27 de dezembro.

Além de Rejane Dias, outros dois nomes foram encaminhados à Alepi e serão sabatinados nesta terça: o deputado estadual Zé Santana (MDB), para a presidência da Agespisa, e de Antônio Torres da Paz, para a Agrespi. Na quarta-feira (11), deve ser colocado em plenário a votação do orçamento de 2023.



“Iremos ler hoje essas mensagens e, a partir de amanhã, as comissões trabalharão dentro de suas especificidades para levarmos a plenário no horário da tarde. Antes da votação, as pessoas indicadas serão sabatinadas pelos deputados. Após a sabatina, haverá a aprovação dos nomes ou não. Isso faz com que a gente encaminhe o resultado da votação para o poder executivo sancionar”, explica Franzé Silva.

Com informações de Eliézer Rodrigues/ODIA TVIthyara Borges