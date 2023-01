Samuel Nascimento diz que pagamento de servidores deve acontecer dentro do mês

O pagamento dos servidores do Piauí deverá ser realizado dentro do mês na gestão do novo governador Rafael Fonteles (PT), indicou o secretário de Administração Samuel Nascimento, que foi nomeado para a pasta na última segunda-feira (02/01), em entrevista ao Portal O Dia. O gestor revelou que a tabela de pagamento para 2023 deve ser anunciada em breve.

“O governador Rafael Fonteles vem da Secretaria de Fazenda e esse resultado veio justamente da sua atuação na Fazenda; um dos resultados que ele conseguiu. A expectativa é que a gente continue praticando esse adiantamento dentro do mês da folha de pagamento de pessoal. A Secretaria de Administração e a Secretaria de Fazenda devem publicar a tabela de pagamento de 2023”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O novo secretário revelou que recebeu metas do governador Rafael Fonteles que deverão ser implementadas na gestão. Mais agilidade, transparência e segurança jurídica nos processos de licitação para a contratação de fornecedores, já que a pasta atua como uma central de contratos, estão entre os pontos estabelecidos pelo governador. Samuel lembrou também do desafio de comandar as novas funções da Sead.

LEIA TAMBÉM: Governo do Estado irá fiscalizar postos para evitar cobrança abusiva no combustível

“Vamos buscar trazer melhorias em curto espaço de tempo na qualidade dos serviços públicos. A Secretaria de Administração centraliza a gestão das pessoas que prestam serviço ao Estado: efetivos, comissionados, terceirizados. Todos são geridos pela Secretaria de Administração. Assim como os locais de trabalho. A novidade é que a Secretaria de Administração ela também abrange as Parcerias Público Privadas (PPP)”, explicou.

Posse dos secretários

O governador Rafael Fonteles dará posse ao novo secretariado em solenidade oficial na tarde desta quinta-feira (05/01). Na segunda, 41 nomes que ocuparão funções no primeiro escalão do governo foram nomeados pelo novo chefe do Executivo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no