São Pedro do Piauí: show de Safadão é cancelado após escândalo de uso de verba pública

O show do cantor Wesley Safadão, que aconteceria em comemoração ao aniversário do município de São Pedro do Piauí, em junho deste ano, foi cancelado após decisão judicial do Ministério Público do Piauí (MPPI), que investiga o uso de verbas públicas para realização do evento. A ação determinou a suspensão imediata da contratação do artista.

Segundo o Ministério Público, o município desembolsaria R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais) para realização do show, que teria 1 hora e 20 minutos de duração. O município vem enfrentando grande precariedade nos serviços de saúde, educação e saneamento básico e, de acordo com Nielsen Silva, promotor titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, a cidade precisa mesmo é de investimentos.

A liminar determina ao prefeito e ao município que não se promova qualquer pagamento decorrente do contrato firmado com o artista e, ainda, abstenham-se de contratar outro artista da mesma magnitude, considerando-se o vultoso valor a ser pago. Além disso, o município e o chefe do Poder Executivo devem, em um prazo de 24 horas, adotar providências para divulgar o cancelamento do show, a fim manter a população local informada acerca do evento.

Caso a liminar não seja cumprida, o prefeito de São Pedro do Piauí, José Maria de Aquino Júnior, sofrerá a aplicação de pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Entenda o caso

Através de procedimento administrativo, o Ministério Público do Piauí (MPPI) apura suposta aplicação irregular de verbas públicas no evento de comemoração do aniversário de São Pedro do Piauí. O município havia contratado o cantor Wesley Safadão como atração principal. Entre as providências elencadas no procedimento administrativo, o representante do Ministério Público, promotor Nielsen Silva, requisitou informações acerca do procedimento licitatório adotado para a contratação do evento

Na Promotoria já constam outros procedimentos extrajudiciais referentes à adoção de políticas públicas por parte da gestão municipal, a fim de serem implementadas melhorias para a população de São Pedro do Piauí.



