Mia Couto é mais uma atração confirmada no Salipi 2022

O escritor, poeta e jornalista,Mia Couto, de 66 anos, é mais uma atração do Salão do Livro do Piauí (Salipi). O evento vai acontecer no dia 03 e 12 de junho, no Complexo Cultural Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Neste ano, a edição comemora os 20 anos do evento literário e homenageia o professor Cineas Santos.



Mia Couto conquistou vários prêmios importantes, dentre eles o prêmio Neustadt, tido como o Nobel Americano. Ele e João Cabral de Melo Neto são os únicos escritores de língua portuguesa que receberam esta honraria. Couto é um autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal.

Em Teresina, o escritor vai participar de palestras, bate-papo literário, feira de livros, atrações artísticas e culturais.

