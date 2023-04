Semana Santa: mais de 2 mil policiais irão reforçar segurança no Piauí durante feriado

Durante o período de Semana Santa, que tem início nesta quinta-feira (6) e segue até o domingo de Páscoa (9), a segurança em todo o Piauí será reforçada. Cerca de 2 mil policiais militares foram convocados para intensificar a proteção à população e coibir infrações.

(Foto: Arquivo O DIA)

De acordo com o comandante do Departamento Geral de Operações (DGO), Jaques Galvão, metade do efetivo será deslocado para cidades do interior, onde há grande fluxo de pessoas durante o feriadão. “Estamos indo para litoral, mas também estamos enviando tropas e reforços aos 224 municípios para que a população possa sentir a presença da polícia e se sentir segura”, destaca o comandante.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A Polícia Rodoviária do Piauí (PRF) também está trabalhando a fim de garantir a tranquilidade durante este período. Nesta quinta, o órgão deu início a Operação Semana Santa. Segundo o inspetor da PRF, Leandro Caldas, houve um aumento do número de policiais escalados em todo o Piauí, com atenção especial aos locais onde há, tradicionalmente, festejos religiosos, como Oeiras, São Raimundo Nonato, Floriano, Barro Duro, Piripiri, Piracuruca e Paranaíba.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Além disso, a entidade também vai atuar junto da Polícia Militar no combate aos crimes. “Vamos aumentar as escalações naqueles pontos em que sabemos que há maior criminalidade, como tráfico de drogas e exploração sexual”, aponta o inspetor.

Viagem durante o feriado

Para quem vai viajar, é importante ficar atento a alguns detalhes. O primeiro deles é em relação à residência. Muitas pessoas ficam aflitas em deixarem suas casas, devido ao risco de serem furtadas. Sobre o assunto, a Polícia Militar recomenda a “política da boa vizinhança". “Faça a integração com seu vizinho e avise que vai viajar. Caso o vizinho perceba qualquer coisa estranha, ele pode entrar em contato com a polícia através do 190”, afirma o comandante do DGO.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Outro ponto em que é preciso ter cautela diz respeito às estradas. Neste período de chuvas intensas, é comum que muitas rodovias estejam esburacadas. Por isso, é importante ter cuidado ao trafegar nestas rodovias, evitando o excesso de velocidade que pode causar danos ao veículo e acidentes.

Vale ressaltar ainda que é necessário ter atenção a possíveis animais às margens das BRs, principalmente no horário da noite. Nesta semana, a PRF chegou a recolher 16 animais que estavam soltos nas rodovias. A ação preventiva tem como principal objetivo proteger a vida e a integridade dos motoristas e ocupantes dos veículos que trafegam nas estradas, além de evitar que animais sejam mortos em virtude de acidentes de trânsito.

