Tragédia em SP: Corpos de piauienses que morreram soterrados são sepultados em São Pedro

Os corpos dos três últimos piauienses identificados após terem sido soterrados durante enxurrada na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, chegaram ao Piauí na manhã desta quarta-feira (1º) e estão sendo velados em São Pedro, cidade de origem da família. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o velório ocorreu na casa da familiares, no bairro Mutirão. Já o sepultamento das vítimas estava previsto para acontecer às 9h, no Cemitério São Pedro.

Adrian José e Mariely. (Foto: Reprodução)

Segundo o Governo do Estado, a aeronave com os corpos de Rafael Nunes de Oliveira, 27 anos, Mariely da Cruz da Conceição Costa, 15 anos, e Adrian José da Conceição Costa, 11 anos, decolou do Aeroporto de Guarulhos por volta de 23 h desta terça-feira (28) e pousou na capital piauiense na madrugada de hoje. De Teresina, os corpos foram levados, via terrestre, diretamente ao município de São Pedro do Piauí.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil



A tragédia em São Sebastião vitimou oito piauienses que moravam na região da Barra do Sahy. Além das vítimas que chegaram ao estado hoje, outros três integrantes da mesma família também morreram no incidente e já foram sepultados: Adriel de Sousa Costa, 33 anos, Maria dos Santos Gomes da Conceição, 32 anos, e Keyson Raniery Rios Silva, de 2 anos. Outras duas pessoas naturais de São Braz do Piauí - Ariosvaldo da Silva Paes Landim e Beatriz Farias Macedo - também morreram durante o temporal e já tiveram os corpos identificados.

Segundo o Governo de São Paulo, até o momento, 65 óbitos foram confirmados em decorrência da enxurrada no litoral do estado. Destes, 57 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento: 21 homens, 17 mulheres e 19 crianças.

