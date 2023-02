Tragédia em São Paulo: corpos de mais três piauienses são encontrados

Os corpos de três piauienses que morreram soterrados durante deslizamentos de terra na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, foram encontrados uma semana depois do incidente. O Governo do Estado confirmou, na manhã desta segunda-feira (27), que foram localizados os corpos de Rafael Nunes de Oliveira, 27 anos, Adrian José da Conceição Costa, 11 anos, e Mariely da Cruz da Conceição Costa, 15 anos.

Maria dos Santos Gomes, Alef Miguel, Adrian José e Adriel de Sousa. (Foto: Reprodução)



Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a última pessoa desaparecida após a enxurrada na Barra do Sahy foi localizada na tarde deste domingo (26). Com isso, o número de mortes na tragédia chega a 64 somente no município de São Sebastião. Entre eles, estão oito piauienses, sendo seis naturais da cidade de São Pedro do Piauí e dois da cidade de São Braz do Piauí.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os três últimos corpos encontrados são de integrantes da mesma família de Adriel de Sousa Costa, 33 anos, Maria dos Santos Gomes da Conceição, 32 anos, e Keyson Raniery Rios Silva, de 2 anos, que também morreram durante a tragédia. Adrian José e Mariely são filhos de Adriel e Maria dos Santos. Eles são irmãos do pequeno Alef Miguel da Conceição Costa, de dois anos, que sobreviveu ao desastre.

Adrian José, Alef e Mariely. (Foto: Reprodução)

Ariosvaldo da Silva Paes Landim e a prima dele, Beatriz Farias Macedo, são de São Braz do Piauí e também faleceram durante o temporal. O corpo de Ariosvaldo da Silva Paes Landim foi enterrado por volta das 7h desta quinta-feira (23), no cemitério da Lagoa de Pedra, na cidade de São Braz do Piauí, a 574 km de Teresina.

Até o momento não há previsão de quando os corpos de Rafael, Adrian José e Mariely serão enviados ao Piauí para o sepultamento.

Seis sobreviventes da tragédia já retornaram ao estado, são eles: Ana Cristina da Conceição Silva, João Emanoel Pereira da Silva, Gleiciane Pereira Jesus Silva, Maria de Jesus Pereira da Silva e Francisco Cicero Pereira da Silva. O pequeno Alef Miguel da Conceição Costa, que também viria com a família, ficará em São Paulo por mais dias sob cuidados médicos e, posteriormente, retorna ao Piauí.

