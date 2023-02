Tragédia em SP: corpos de três piauienses chegam ao Estado na próxima quarta-feira (1º)

Os últimos três corpos de piauienses que morreram soterrados na tragédia de São Sebastião, em São Paulo, devem chegar ao Piauí na próxima quarta-feira, dia 1º de março. As vítimas foram encontradas uma semana após incidente, são elas: Rafael Nunes de Oliveira, 27 anos, Adrian José da Conceição Costa, 11 anos, e Mariely da Cruz da Conceição Costa, 15 anos.(Leia mais sobre a tragédia aqui)

Maria dos Santos Gomes, Alef Miguel, Adrian José e Adriel de Sousa. (Foto: Reprodução)

De acordo com o Governo do Estado, o traslado dos corpos será feito via aérea até Teresina, por meio da prefeitura de São Sebastião. A previsão é de que a aeronave decole do aeroporto de Guarulhos às 23h35 de terça-feira (28) e pouse na capital piauiense às 02h45 da quarta. Após chegaram em Teresina, os corpos serão encaminhados ao município de São Pedro do Piauí, onde serão velados e sepultados.

(Foto: Divulgação/Defesa Civil de São Paulo)

Rafael Nunes, Adrian José e Mariely da Cruz são de integrantes da mesma família de Adriel de Sousa Costa, Maria dos Santos Gomes da Conceição e Keyson Raniery Rios Silva, de 2 anos, que também morreram durante a tragédia. Adrian José e Mariely são filhos de Adriel e Maria dos Santos. Eles são irmãos do pequeno Alef Miguel da Conceição Costa, de dois anos, que sobreviveu ao desastre.

O número de mortes na tragédia de São Sebastião chegou a 64 somente no município, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Entre eles, estão oito piauienses, sendo seis naturais da cidade de São Pedro do Piauí e dois da cidade de São Braz do Piauí.

