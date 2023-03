UESPI volta a aderir ao SISU e terá 20 dias para apresentar novo calendário acadêmico

O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) realizou nesta quinta-feira (16) uma audiência conciliatória, para tratar da readequação do calendário acadêmico da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Isso ocorre após a revogação do ato normativo que promovia o cancelamento do período 2023.1. Em novembro do ano passado, a UESPI chegou a anunciar que não iria ofertar vagas para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) no referido semestre.

O anúncio gerou polêmica. Tanto que estudantes e pais de alunos realizaram uma manifestação em frente ao MPPI, por conta das milhares de vagas que deixariam de ser ofertadas. Após a repercussão negativa, a instituição voltou atrás e decidiu manter a oferta de vagas para o período letivo 2023.1 pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU).

(Foto: Reprodução/UESPI)



Ficou definido um prazo para a apresentação do novo calendário acadêmico. “Acordamos um prazo de 20 dias para que a Comissão com representantes da UESPI, ADCESP/SSIND e DCE, acompanhados pelo Conselho Estadual de Educação, apresente ao MPPI a proposta de calendário acadêmico”, explica a promotora Carmelina Moura, que está em exercício na 38ª promotoria de Justiça de Teresina.

O pedido veio após a 38ª promotoria de Justiça de Teresina ouvir as explanações apresentadas pelos representantes da Universidade, do Sindicato, do Conselho Estadual de Educação e dos acadêmicos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no