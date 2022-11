Washington Bonfim será Secretário de Planejamento do Piauí, anuncia Rafael Fonteles

Rafael Fonteles anunciou, nesta terça-feira (01), que o professor Washington Bonfim será o novo Secretário de Planejamento do Piauí. Além disso, ele irá compor a equipe de transição do governo. Bonfim é ex-secretário de educação e de planejamento de Teresina.

Rafael Fonteles anuncia Washington Bonfim como novo Secretário de Planejamento do Piauí (Foto: Arquivo O DIA)

Nas redes sociais, o governador eleito agradeceu. “Agradeço ao Prof. Doutor da UFPI Washington Bonfim por aceitar a missão de ser secretário de planejamentos do Estado do Piauí”, diz a publicação.



Washington Bonfim foi o terceiro nome confirmado por Rafael Fonteles. Ainda ontem (31), o novo governador anunciou Chico Lucas como Secretário de Segurança do Piauí. Já no último dia 03 de outubro, um dia após eleito, Fonteles anunciou Antônio Luiz Soares Santos como o Secretário de Fazenda do Piauí.



Equipe de transição

Além de Washington Bonfim, Fonteles anunciou que a atual secretária de planejamento do Estado, Rejane Tavares, também fará parte da equipe de transição , que será coordenada por Chico Lucas, de acordo com anúncio do novo governador. "Ambos participaram ativamente da elaboração do nosso programa de governo", diz Rafael.







É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães