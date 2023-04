“Homem-Aranha da Piçarra” morre após cair de muro ao tentar furtar loja

Um homem conhecido como ‘Homem-Aranha da Piçarra’ morreu na noite dessa segunda-feira (03) após cair de um muro ao tentar furtar uma loja na região. Segundo a Polícia Militar, ele tinha a prática de escalar muros para cometer os crimes.

Leia também: PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 500 mil na BR-135, em Bom Jesus

Em entrevista à O Dia TV, o major Wilton, do 1º Batalhão da Polícia Militar, disse que os policiais foram acionados por populares por volta das 22h. A perícia criminal foi acionada e constatou que homem teria quebrado o pescoço ao cair do muro.

Foto: Arquivo O Dia

“Ele tinha aproximadamente 30 anos. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que constou que ele havia quebrado o pescoço com o impacto da queda e morreu no local. Esse indivíduo era conhecido assim porque tinha a prática de escalar muros para furtar estabelecimentos na região da Piçarra”, disse.

A PM informou ainda que o Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso. Após a confirmação do óbito, o corpo da vítima foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML).

Segurança no Centro de Teresina

Por causa do feriado da Semana Santa, a segurança no Centro de Teresina será reforçada. “Vamos ter um efetivo maior no centro para dar segurança e combater os furtos que podem aumentar nesse período por conta das lojas que ficarão fechadas. A ideia é diminuir a criminalidade. Além disso, o policiamento também será reforçado no interior para quem for viajar”, finaliza.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no