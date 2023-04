PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 500 mil na BR-135, em Bom Jesus

Na noite de ontem (3), por volta de 19h50, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada a um ônibus na BR 135, no município de Bom Jesus (PI). O veículo era fretado e seguia de Osasco (SP) com destino a Valença do Piauí. Durante a busca no interior do veículo, os policiais encontraram, no compartimento de bagagem de mão, acima das últimas poltronas do veículo, três invólucros de cocaína, que pesaram 2,767 Kg da substância.

Foto: Divulgação/PRF

A equipe da PRF ainda realizou diligências para encontrar o transportador da droga, mas sem sucesso. Após a fiscalização do veículo, condutores e passageiros foram liberados. A apreensão de quase 3 kg de drogas indica a ocorrência de tráfico de drogas.

O material foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Bom Jesus para os procedimentos cabíveis. Com esta apreensão, o crime organizado deixa de lucrar cerca de R$ 498.060 mil

