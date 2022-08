Acusado de matar esposa na frente da filha vai a júri popular em Teresina

O acusado de assassinar a própria esposa a facadas na frente da filha de 2 anos de idade, Jeonatã Soares Bezerra, será submetido ao Tribunal Popular do Júri após sentença do juiz Antônio dos Reis de Jesus Nollêto. O magistrado determinou ainda que o réu permaneça preso enquanto aguarda o julgamento para a manutenção da ordem pública. O crime acontece em outubro do ano passado.

Leia também: Mulher é morta com cinco tiros na zona Norte de Teresina

Jeonatã Soares foi condenado a júri popular pelo crime que cometeu contra a esposa, Tânia Raquel de Sousa Maia, com a qualificadora de feminicídio. Apesar da decisão, ainda não há prazo para que o julgamento seja realizado.

Foto: Reprodução / redes sociais

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Jeonatã Soares e Tânia Raquel consumiam bebida alcoólica no quintal da residência do casal localizada no Assentamento Nossa Esperança, Usina Santana, zona Sudeste, no momento que iniciaram uma discussão. O acusado golpeou a mulher várias vezes com uma faca.

Em seguida, ele foi visto por testemunhas deixando a casa ensanguentado e com a filha de apenas 2 anos no colo. Eles mantinham o relacionamento de três anos marcado por agressões e violências, segundo vizinhos arrolados no processo.

Vítima do feminicídio (Foto: Reprodução / redes sociais)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do TJPI