Mulher é morta com cinco tiros na zona Norte de Teresina

Uma mulher identificada como Verônica Félix Ribeiro, 23 anos, foi executada com vários disparos de arma de fogo no início da tarde desta terça-feira (23/08) na rua zero, no Bairro Monte Verde, na zona Norte de Teresina. Testemunhas afirmaram que ouviram pelo menos cinco tiros.

De acordo com o sargento Matias, 13º Batalhão da Polícia Militar, os primeiros levantamentos apontam que se trata de um crime de execução. A Polícia Militar tem a identidade de um suspeito do crime e iniciou diligências na área para tentar localizá-lo.

“Levantamos que ela estava em sua residência, recebeu uma ligação de um jovem de que o mesmo iria buscar ela em uma motocicleta. Só deu tempo dobrar aqui na esquina e o pessoal ouviu os disparos”, relatou o policial à O Dia Tv.

Foto: Reprodução / redes sociais

O sargento Matias revelou que o homem é o principal suspeito do crime. Os relatos de moradores dão conta que o criminoso levou o celular da vítima na fuga para dificultar o trabalho de investigação.

A área foi isolada pela Polícia Militar. Uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou as investigações para entender a dinâmica e a motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Outro caso

Esse é o segundo de execução de mulher em menos de 24 horas em Teresina. Na noite dessa segunda-feira (22/08), uma mulher identificada como Flávia Raiana dos Santos Assunção , de 28 anos, foi executada a tiros no bairro Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina. O corpo da vítima, conhecida na região como "Corre Corre", foi encontrado por populares na manhã de hoje.

Com flash de Francisco Filho, O Dia Tv