Mulher é executada a tiros no bairro Vila Irmã Dulce

Uma mulher identificada como Flávia Raiana dos Santos Assunção, de 29 anos, foi executada a tiros por volta das 22h desta segunda-feira (27), no bairro Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina. O corpo da vítima, conhecida na região como "Corre Corre", foi encontrado por populares na manhã desta terça-feira (23).

Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia

Segundo o chefe de investigação do 23º Distrito Policial, Antônio Carlos Gomes, a vítima é usuária de drogas e é suspeita de praticar furtos na região. Flávia já foi citada em pelos menos sete inquéritos por esse mesmo crime somente no 23º DP.

"Ela não roubava, ela furtava. Ela praticava pequenos furtos, como botijão, televisão, celulares, roupas, utensílios de cozinha. Ela tinha vários inimigos porque, apesar de fazer pequenos furtos, causou muito prejuízo a muita gente e também tem a questão da concorrência pela droga", afirmou o policial.



Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia



Ainda de acordo com o chefe de investigação, populares ouviram pelos menos três disparos na noite de ontem e o corpo da mulher foi encontrado já durante a manhã nas proximidades da Escola Municipal Raimundo Nonato Monteiro Santana.

Até o momento não há informações sobre a motivação ou a identidade do suspeito de ter praticado o crime.

Equipes do 17º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e fizeram o isolamento do local até a chegada da Perícia da Polícia Civil. O Instituto de Medicina Legal também foi acionado e está no local para fazer a remoção do corpo. O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

