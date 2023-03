Acusado de matar estudante de Direito em assalto tinha 8 passagens pela polícia

Foram presos neste sábado (18) três homens acusados de terem participado do assassinato do estudante de Direito João Pedro Lima Teixeira, 22 anos, em uma tentativa de assalto na Vila Samaritana, zona Leste de Teresina. Eles foram identificados pelas iniciais V.D.M.S, 10 anos; A.M.S, 21 anos, e R.F.O. Os três já tinha antecedentes criminais.



A prisão foi efetuada por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que V.D.M.S, que é apontado como sendo o autor do disparo que matou João Pedro, possui pelo menos oito passagens pela polícia por crimes de roubo, receptação, porte ilegal de armas e latrocínio.



Foto: Divulgação/SSP-PI

Já o segundo envolvido, A.M.S, é acusado de ser o receptador dos objetos roubados que estavam de posse da dupla que praticou o assalto contra João Pedro. O terceiro envolvido, R.F.O, é acusado de dar apoio no crime e de ter facilitado a fuga dos indivíduos após a execução do assalto. Com os presos, a polícia apreendeu celulares roubados e várias vítimas de assaltos em Teresina e também uma arma de fogo.

Uma quarta pessoa envolvida no caso segue foragida. Trata-se de um homem de 27 anos de iniciais D.S.B, que cumpria pena na Casa de Custódia, mas que atualmente encontrava-se em liberdade condicional.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no