Acusado de matar estudante durante Copa do Mundo vai a júri popular após nove anos

Erlândio Miranda Coelho, acusado de assassinar a tiros o estudante Ruan Pedreira, no bairro Saci, em Teresina, durante a Copa do Mundo de 2014, vai a júri popular no dia próximo dia 20 de março. O julgamento do réu acontecerá nove anos após o crime e depois de ser adiado pelo menos duas vezes no ano passado.

Ruan Pedreira, à época com 21 anos, era estudante de engenharia e estava em um bar comemorando uma das vitórias da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014 quando foi alvo de disparos de armas de fogo desferidos por Erlândio Miranda. A vítima morreu após três dias internado em estado grave.

A investigação da morte foi conturbada, passou por cinco delegados e o corpo do jovem precisou ser exumado. A polícia concluiu que o acusado foi expulso do bar após se envolver em uma confusão, foi em casa buscar uma arma, retornou para o estabelecimento e começou a disparar na direção dos seguranças do local. Um dos tiros atingiu a cabeça do estudante.

Erlândio Miranda conseguiu fugir do local do crime e só foi preso quatro anos depois durante depois que foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) com uma identidade falsa em uma barreira na BR-343, entre as cidades de Piripiri e Piracuruca. Ele também é suspeito de envolvimento com assaltos a bancos e explosões de caixas eletrônicos.

O acusado foi pronunciado pelo Juiz pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado contra a vítima Ruan Pedreira Silva e Homicídio Qualificado Tentado contra as vítimas Raimundo Portela Saraiva e Marcos Aurélio Pires de Sousa, que eram os seguranças que foram atingidos pelos disparos.

