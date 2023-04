Acusado de matar ex-namorada em posto de combustível em Parnaíba é preso no Ceará

Marcos Gustavo Laviola Nobre, de 28 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (13), acusado de matar a ex-namorada Aline Vasconcelos Silva, de 32 anos, no dia 11 de abril, em Parnaíba. A prisão aconteceu na zona rural da cidade de Granja, no Ceará. O suspeito já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, latrocínio e pela Lei Maria da Penha. Com ele, foram encontradas a arma utilizada para cometer o crime e cinco munições.



Suspeito de matar ex-namorada já tem passagem pela polícia (Foto: Divulgação/PM)

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, o acusado foi localizado após ter roubado uma motocicleta na cidade de Camocim (CE), com a finalidade de fugir. “Posteriormente ele foi visto circulando na cidade de Granja, em posse dessa informação as equipes policiais iniciaram a procura e ao ser localizado, o indivíduo atirou contra os agentes de segurança. Durante a ação ninguém ficou ferido”, explicou o delegado.

O feminicídio foi registrado por câmeras de segurança do posto de combustível onde a mulher foi assassinada com três tiros. Segundo o Tenente Erisvaldo Viana, do 2º Batalhão da Polícia Militar, Aline havia se mudado para o litoral do Piauí há cerca de três meses com o intuito de fugir do ex-companheiro.



Inconformado com o fim do relacionamento, o suspeito alugou o carro e foi até Parnaíba para cometer o crime. No dia do crime, dois suspeitos de ajudar na ação criminosa chegaram a ser presos pela polícia militar em Chaval (CE).

Marcos Gustavo Laviola Nobre está sendo autuado na Delegacia Regional da cidade de Camocim-CE e posteriormente deve ser encaminhado para a Delegacia da Mulher de Parnaíba para a realização dos procedimentos cabíveis. O acusado deve responder na Justiça pelo crime de feminicídio.



Secretaria de Segurança Pública do Piauí

