Acusado de matar jovem encontrada em cova rasa no Piauí é preso em shopping no RJ

Um dos acusados de participar da morte da adolescente Gizele Vitória Silva Sampaio, de 17 anos, foi preso, nesta quinta-feira (27), no interior de um shopping, no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O homem, identificado pelas iniciais I. R. S., é suspeito de integrar o Tribunal do Crime do qual a jovem foi vítima.

Gizele, também conhecida como "Sereia 14", estava desaparecida desde o dia 8 de março de 2021 e o seu corpo foi encontrado quase três meses depois em um cova rasa às margens do rio Poti, no bairro Vila Mocambinho, na zona Norte de Teresina.

Foto: Reprodução

Durante as investigações, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) constataram que o acusado teria sido o mesmo homem que buscou a jovem na casa da família no dia do seu desaparecimento. Depois disso, Gizele nunca mais foi vista com vida.

A prisão de I. R. S. foi realizada com o apoio de equipe de policiais civis da 53ª DP do Rio de Janeiro, sob a coordenação do delegado titular Willians Batista. O acusado, que estava foragido deste o crime, passará por audiência de custódia e aguardará autorização judicial para o recambiamento para capital piauiense.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), outras duas pessoas foram presas também acusadas de envolvimento no crime, eles foram identificados pelas iniciais J.G.S.L e I.S.P. Na manhã desta sexta-feira (28), o homem de iniciais I.S.P. foi preso no bairro Poti Velho, na região Norte de Teresina. O mandado do terceiro participante, J.G.S.L foi cumprido dentro do sistema penitenciário de Altos.

Entenda o caso

Familiares da jovem desaparecida, informaram que, no dia 08 de abril de 2021, por volta de 01:30h da madrugada, a adolescente saiu de casa num veículo preto, modelo Gol ou Voyage, conduzido por um rapaz, que os familiares não souberam identificar. Posteriormente, essa pessoa foi identificada como sendo o nacional de iniciais I.R.S.

No dia 28 de abril, os familiares da vítima receberam, através de mensagem de whatsapp, fotografia da vítima, Gizele Vitória dentro de uma cova.

No dia 22 de maio, dentro de uma cova rasa, localizada na beira do Rio Poty (região da Vila Mocambinho), foi encontrada uma ossada, posteriormente identificada como sendo da adolescente. O local onde o corpo foi encontrado, conhecido como dique do rio Poti, estaria sendo utilizado como um cemitério clandestino para criminosos.

Foto: Tony Silva/O Dia

Na mesma região, a PM já havia localizado uma cova que teria sido aberta para desovar o corpo de uma mulher assassinada no mês de abril de 2021. Contudo, com a chegada da polícia, os criminosos desistiram de enterrar o corpo.





