Acusado de matar o cabo Samuel Borges na frente do filho é julgado pelo Tribunal do Júri

Francisco Ribeiro dos Santos Filho, ex-policial militar acusado de ter matado o cabo da PM Samuel Borges em crime ocorrido em 2019 em Teresina, está sendo julgado pelo Tribunal Popular do Júri nesta quarta-feira (28). O julgamento acontece no Fórum Criminal da capital, onde testemunhas de defesa e de acusação estão sendo ouvidas. Francisco Santos é julgado por homicídio com motivação torpe e a audiência acontece depois de quatro adiamentos.



O cabo Samuel de Sousa Borges foi assassinado com três disparos de arma de fogo na cabeça quando ia pegar o filho na escola próximo à Rua Cândido Ferraz, na zona Leste de Teresina. O crime aconteceu em fevereiro de 2019. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, Samuel Borges teria se envolvido em uma discussão no trânsito com Francisco. O acusado teria, então, seguido o PM, sacado uma pistola e disparado contra Samuel.



Francisco Ribeiro dos Santos Filho está sendo julgado por homicídio - Foto: Jailson Soares/O Dia

Uma das testemunhas que está sendo ouvida nesta manhã é o delegado Willame Morais, que também pegava o filho na escola e acabou presenciando o momento em que populares tentavam agredir Francisco Santos. Em depoimento, o delegado afirmou que não viu o momento do crime, mas que encontrou Francisco Ribeiro bastante machucado na tentativa de ser contido pelas pessoas que presenciaram o homicídio.

“Ele já estava desarmado, as armas estavam com os seguranças. Eu recolhi as duas armas, coloquei na minha cintura e ele [Francisco Santos] me pediu para tirá-lo de lá porque ele não queria morrer. Me relataram que ele havia tentado fugir, mas no momento em que cheguei, não presenciai nenhuma tentativa de fuga. O que fiz foi tentar controlar a situação e recolher as armas do acusado”, relatou Willame.

A defesa de Francisco Santos alega que o réu teria atirado no cabo Samuel por legítima defesa. O representante do Ministério Público afirma o contrário e lembra que a vítima chegou a gravar o momento da abordagem do acusado e que em momento nenhum há indícios de que ele fosse agredi-lo para que Francisco Santos tivesse que se defender.

O MP pede a condenação de Francisco por homicídio doloso (quando há intenção de matar).

Francisco Marques Vieira, por videconferência)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no