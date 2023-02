Acusado de matar turista em São Paulo é preso na zona sudeste de Teresina

A Polícia Civil do Piauí, com apoio da Gerência de Polícia Especializada (GPE), efetuou na manhã desta sexta-feira (10) a prisão de Allefy Samuel de Sousa, no bairro Monte Horebe, zona sudeste de Teresina. De acordo com o delegado Tales Gomes, da GPE, a prisão preventiva ocorreu devido a um inquérito policial da Polícia Civil de São Paulo por conta de um latrocínio ocorrido na capital paulista no dia 19 de janeiro deste ano.

Vítima estava a caminho da academia quando foi abordada pelos criminosos. (Foto: Reprodução)

Allefy teria sido o responsável pelos disparos que ceifaram a vida de Gustavo Soares Nogueira Sobral, turista que estava a caminho da academia, quando teria sido abordado por três criminosos, que levaram a mochila dele. Ao tentar recuperar os pertences, um deles – as investigações apontam para Allefy – efetuou cinco disparos que causaram a morte de Gustavo.

Vítima tentou entrar no carro dos assaltantes para recuperar os pertences roubados. (Foto: Reprodução)



O crime aconteceu em um bairro de classe média paulista. E, ainda segundo a Polícia, os criminosos aparentavam estar bastante drogados durante a ação.

A Gerência de Polícia Especializada (GPE), após pedido do 6°DP de São Paulo, fez levantamentos e investigação, prendendo o investigado. Allefy tentou fugir pelos fundos da casa em que estava, mas foi contido e preso. O investigado agora será encaminhado para São Paulo na próxima semana.

