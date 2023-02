Pastor é preso suspeito de dopar e estuprar dois filhos e uma enteada na cidade de Altos

Um pastor identificado apenas pelas iniciais N. M. S., foi preso na manhã desta sexta-feira (10), suspeito de estuprar uma enteada e os dois filhos na cidade de Altos, a cerca de 40 km de Teresina. O homem foi preso preventivamente e deverá ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tinha o hábito de dopar as crianças usando medicamentos sedativos para se aproveitar do estado de letargia das vítimas e praticar os estupros.

Foto: Divulgação/PC A investigação realizada pelo 14º Distrito Policial, localizado em Altos, colheu provas e depoimentos de testemunhas que confirmam a prática de estupro de vulnerável. Entre as provas coletadas está um vídeo em que uma das vítimas, de apenas quatro anos, expressa verbalmente e com gestos os atos libidinosos que sofria. De acordo com as vítimas, o pai ameaçava dizendo que as mataria para que elas não relatassem o crime à mãe. A suspeita é de que, além dos dois filhos e da enteada, outras crianças também teriam sido abusadas pelo suspeito. Contudo, as vítimas ainda não foram identificadas. Segundo a decisão de prisão preventiva deferida “As condutas narradas pelas vítimas são absolutamente grotescas e indicativas de uma personalidade monstruosa, de quem teria voluntária e conscientemente incorporado como hábito a maldade, o afã deliberado de vilipendiar a sexualidade e a inocência de crianças”.









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no