Adolescente de 13 anos desaparece em festa no Vale do Gavião

Fernando Ribeiro Silva Filho, de 13 anos, está desaparecido desde o último domingo (24), após participar de uma festa no sítio Velho Wilson, no bairro Vale do Gavião, zona Leste de Teresina. Segundo a família do jovem, Fernando Filho foi para a festa com dois amigos e foi visto pela última vez ao entrar correndo em um matagal. O adolescente mora no residencial Firmino Filho, também na zona Leste.



Maria Lúcia, mãe do adolescente, informou ao O Dia que a família já registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) informando o desaparecimento do garoto, mas até o momento o menor não foi localizado.

Foto: Arquivo Pessoal

“Ele saiu para ir à casa de dois amigos na Piçarreira, depois foi para essa festa. Esses amigos disseram que viram ele só na festa, depois não viram mais, e que ele entrou no mato correndo. Só achamos o chinelo dele no sítio do velho Wilson”, disse.

Segundo a mãe, a família chegou a receber ameaças por telefone. Nas mensagens, uma pessoa não identificada diz: “Se não pagar a pendência dele com o tráfico, vamos te matar dentro de casa. Recado está dado”. Contudo, a família acredita que o menor não tinha envolvimento com o mundo do crime. “Nós fomos à polícia, mas eles disseram que era trote”, afirma a mãe.

A reportagem do O DIA tentou contato com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e com a Gerência de Polícia Especializada, mas as ligações não foram atendidas. O espaço segue aberto para futuros esclarecimentos sobre o caso.

