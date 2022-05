Corpo de jovem é encontrado por populares na Usina Santana

Um corpo do sexo feminino foi encontrado na tarde desta quarta-feira (27/04) na região da Usina Santana, na zona Sudeste de Teresina. A suspeita é de que o corpo seja da jovem Maria Camila Ferreira da Silva, 15 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (23/04).

Segundo o 8º Batalhão da Polícia Militar, populares encontram o corpo e acionaram a polícia. “Fomos acionados pelo COPOM de que havia um corpo aqui que foi encontrado por banhistas. Estamos achando que é a pessoa que estava desaparecida. Achamos que 99% é ela. Jovem de 15 anos, mulher”, disse o sargento Welton, da Polícia Militar.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Os policiais encontram o corpo em uma posição que leva a entender que a vítima estava sentada, levou um tiro ou sofreu enforcamento e caiu para trás. O cadáver está em avançado estado de putrefação. As roupas do corpo são parecidas com os detalhes dados pela família da jovem, que residia na Vila Irmã Dulce, na zona Sul de Teresina.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia, que deve esclarecer a dinâmica do crime e as causas da morte. A família da jovem desaparecida foi chamada para o reconhecimento do corpo.

