Adolescente de 14 anos é encontrado morto na Zona Sul de Teresina

Um adolescente de apenas 14 anos foi encontrado morto por volta das 21h40 desta segunda-feira (10), na Avenida Evandro Lins e Silva, localizada no bairro Angelim, zona Sul de Teresina. O jovem estava apenas de roupas íntimas e foi assassinado a tiros.

De acordo com o delegado Baretta, coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), após conversa com a mãe da vítima, que foi até o local, os policiais concluíram que o adolescente estaria envolvido com o submundo do crime. Segundo a mãe, o adolescente estava morando na Bahia com seu pai. Ela conta que não sabia que o filho encontrava-se em Teresina.



“Ela disse que na quarta-feira passada conversou com o filho por whatsapp e ele disse que estava na casa da madrasta. Ela adiantou que ele tinha algumas amizades suspeitas e dois amigos dele foram assassinados na região do Parque Vitória em anos anteriores. Acredito que por isso ele estava morando na Bahia com o pai”, detalha o delegado.

Baretta destaca ainda que o caso será investigado pelo DHPP. “Já estamos investigando e colhemos algumas informações que serão de grande valia para chegar a autoria material do crime”, disse.



