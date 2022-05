Adolescente de Teresina se hospeda em hotel e furta três motos em Campo Maior

Um adolescente de iniciais K.R.S.A, de 17 anos, foi apreendido nesse sábado (14/05) no centro de Campo Maior suspeito de promover um onda de furto de motos no município. Em um intervalo de seis horas, foram três motocicletas furtadas na comunidade Realengo e no bairro Parque Estrela.

De acordo com o major Etevaldo Silva, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, o menor de idade é natural do Bairro Promorar, em Teresina, mas estava hospedado em um hotel nas proximidades do Terminal Rodoviária e de lá saia para a prática dos crimes. Uma das motos furtadas foi localizada no estacionamento do hotel.

Foto: Divulgação / PMPI

O jovem foi localizado pela polícia no centro da cidade e revelou que estava hospedado no estabelecimento. No quanto que ele se encontrava, os policiais encontraram ainda uma arma de airsoft – réplica de uma arma de verdade utilizada em competições esportivas -, e dois celulares supostamente provenientes de roubos.

As investigações da polícia apontam que o jovem atuava na companhia de uma outra pessoa, que ainda não foi localizada. O adolescente tem extensa ficha criminal por receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

