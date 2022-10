Adolescente grávida perde o bebê após ser agredida pelo companheiro no sul do Piauí

Uma adolescente de 15 anos que estava grávida perdeu o bebê após ser agredida fisicamente pelo companheiro, de aproximadamente 20 anos, na cidade de Caracol, localizada no extremo Sul do Piauí. O caso aconteceu na última segunda-feira (03).

Foto: Divulgação/PM

Segundo o comandante da 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar, capitão Igor, a vítima e o suspeito moravam na mesma casa com o consentimento da família da adolescente. No entanto, a PM não informou de quantos meses de gestação estava a vítima.

"Ela vivia maritalmente na mesma casa, como companheira, com o consentimento da família. Ela estava grávida e veio a ser agredida e, em virtude dessas agressões, perdeu a criança", afirmou o capitão.

Após perder o bebê, a adolescente procurou a Polícia Militar para denunciar o caso. Em diligências na região, o suspeito foi localizado por equipes da PM e conduzido à Delegacia Regional de São Raimundo Nonato, para realização dos procedimentos legais cabíveis.