Adolescente morre atropelada após cair de moto em Cocal de Telha

Foto: Divulgação/PRF

A vítima estava como passageira em uma motocicleta modelo Honda CG 125 quando o veículo colidiu com um animal na pista. Com o impacto da colisão, a adolescente caiu da moto e foi atropelada por um carro do modelo Ford Fiesta. A jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente.

O condutor da motocicleta, um homem de 56 anos, sofreu lesões graves, mas foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Regional de Campo Maior. Já o motorista do Fiesta, de 39 anos, saiu ileso.

De acordo com a PRF, o acidente foi provocado pela presença do animal na pista. A Perícia Criminal foi acionada e esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML.