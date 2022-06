Adolescente morre em colisão entre motocicleta e ônibus na Ponte da Frei Serafim

Uma adolescente de 16 anos que ainda não teve a identidade revelada morreu na manhã desta terça-feira (07), em uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus na Ponte Juscelino Kubitschek, na Avenida Frei Serafim. A vítima estava indo para a escola com o pai no momento do acidente.

Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia

Segundo informações preliminares, o pai da vítima pilotava uma moto vermelha de placa NHD-2209 quando, ao tentar desviar de um carro, colidiu lateralmente com um ônibus do Consórcio Urbanus - faixa vermelha, que faz linha para bairros da zona Leste de Teresina. Com o impacto, a adolescente caiu do veículo e rolou pelo asfalto.

Uma equipe de socorro de um hospital particular de Teresina, que passava pelo local no momento, parou para prestar socorro. A equipe médica constatou o óbito da jovem ainda no local após algumas tentativas de reanimação.

"A moto foi tentar desviar de um carro que ia dobrar para ir pela Marechal Castelo Branco. Nós só ouvimos o barulho [da colisão]. O motorista [do ônibus] não teve culpa. Ela estava na garupa da moto com o pai dela e estava com a farda do colégio", disse dona Leia Fontenele dos Santos, Alves, uma das passageiras do ônibus, que presenciou o acidente.

A Polícia Militar foi acionada para isolar o local enquanto o Instituto Médico Legal (IML) realiza a perícia. O motorista do ônibus permanece no local para prestar informações. Agentes da Strans também estão no local para orientar os motoristas sobre os desvios. Por conta do acidente, formou-se um congestionamento na entrada da Frei Serafim.





