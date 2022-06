Polícia Federal cumpre 49 mandados contra lavagem de dinheiro em Parnaíba e Cocal

A Polícia Federal amanheceu esta terça-feira (07) cumprindo mandados judiciais com o objetivo de combater os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas praticados por grupos que atuam na região Norte do Piauí e no Ceará. Ao todo, são 36 ordens judiciais, sendo 13 de prisão temporária e 36 de busca e apreensão sendo executados nas cidades de Parnaíba e Cocal, e em Camocim, no estado vizinho.

Foto: José Neto/Plantão Parnaíba 24 Horas

Denominada de Desmonte 5, a operação de hoje resulta das investigações que a Força Tarefa da Polícia Federal desenvolveu entre 2021 e 20222 a partir da análise de documentos que apontam a compra de bens com dinheiro de origem criminosa. As quadrilhas investigadas adquiriram veículos e imóveis com valores oriundos do tráfico, movimentavam quantias e utilizavam terceiros – laranjas – para registrar o patrimônio ilícito.

Ao todo, a Polícia Federal emprega 200 agentes no cumprimento das ordens judiciais e conta ainda com a colaboração da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal.

A PF pede que quem tiver informações sobre foragidos da justiça, tráfico de drogas e queiram fazer denúncias sobre a atuação de facções criminosas, que entrem em contato no endereço eletrônico bit.ly/denunciapcphb. A denúncia é feita de forma anônima.

