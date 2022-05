Advogado acusado de matar homem em Picos é preso no Mocambinho

Um advogado, de 30 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (03), acusado de ter assassinado Robson Nascimento Barreto, 47 anos, conhecido por “Baiano”, em Picos. O crime ocorreu no dia 9 de abril, na Avenida Beira Rio, em um trailer onde ambos estavam bebendo juntos.

Advogado de 30 anos é preso acusado de assassinar homem em Picos (Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com Marcelo Leal, delegado de Polícia Civil em Teresina, após uma discussão, o autor do crime foi até a sua residência e se armou. “Ele ainda passou em um posto de gasolina e chegou a afirmar que iria matar alguém ou ser morto. Então retornou ao trailer e atirou no rapaz”, explica o delegado.

Após o crime, o advogado fugiu para Teresina, onde encontrava-se escondido em um imóvel no Mocambinho. “A equipe de Picos começou a investigar o paradeiro do suspeito. Eles contaram com nossa ajuda para levantar mais informações e conseguimos identificar o local onde ele estaria escondido.”, afirma Marcelo Leal.

Suspeito encontrava-se escondido em um imóvel no Mocambinho, em Teresina (Foto: Reprodução/Whatsapp)



Segundo o delegado, o suspeito estaria sofrendo ameaças por parte da família, que jurou vingar a morte de Baiano. “A vítima era conhecida na cidade, há quem diga que ele mexia com agiotagem. Já tinha sido preso algumas vezes na região e a família é um pouco temida na cidade”, destaca.



A vitima, Robson Nascimento Barreto, 47 anos, era conhecido por “Baiano” (Foto: Reprodução/Whatsapp)



Informações dão conta de que o advogado foi transferido da Central de Flagrantes para uma delegacia no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina. Agora, o suspeito será ouvido e a Policia Civil dará continuidade ao caso.

