Altos X Flamengo: dupla é presa vendendo ingressos falsos para o jogo de amanhã

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, prendeu na manhã deste sábado (30) duas pessoas vendendo ingressos falsificados para o jogo Altos X Flamengo, que acontece amanhã (01) no Estádio Albertão. Os presos foram identificados como sendo Wessley Oliveira Cardoso e Guilherme da Silva Araújo.



Os dois foram surpreendidos durante diligências feitas em uma lan house no bairro Promorar. No local, a polícia encontrou vasto material utilizado para falsificar documentos e apreendeu mais de 200 ingressos falsos para o jogo de amanhã. Wessley e Guilherme foram autuados em flagrante pelo crime de falsificação de documento particular.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, Wessley já tinha passagens anteriores pela polícia por crimes de receptação e corrupção ativa. Ele e Guilherme foram conduzidos para a sede do Greco junto com todo o material apreendido e passam por interrogatório.

A polícia ainda não confirmou se os dois chegaram a vender os ingressos falsificados a alguém. As investigações prosseguirão pelos próximos 30 dias no sentido de identificar eventuais comparsas da dupla e efetuar novas prisões e apreensões.

A polícia faz um alerta para o risco de comprar ingressos para o jogo Altos X Flamengo nas mãos de terceiros. "Pedimos que as pessoas se atentem e comprem somente as entradas que são vendidas os postos autorizados. A olho nu fica difícil saber se a entrada é de fato verdadeira ou não. O risco de a pessoa cair em um golpe e comprar ingresso falso é grande", orienta o delegado Tales Gomes.

