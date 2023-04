Após ameaças de ataques, PM deflagra operação de reforço do policiamento em escolas

Em razão das recentes ameaças de ataques em unidades de ensino piauienses, a Polícia Militar deflagrou uma ação para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo nas escolas de todo o Estado. Viaturas, guarnições e policiamento aéreo estão sendo empregados para garantir a segurança da população, pais e alunos. A informação foi divulgada em nota pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí.





Foto: Divulgação/SSP-PI

Ainda ontem (19), a Secretaria de Segurança havia informado que já estava investigando ameaça de ataques coordenados em escolas piauienses no dia do aniversário de Hitler. A data referência ao nascimento do líder nazista é 20 de abril. Também foi em 20 de abril que aconteceu o ataque à Columbine High School, no Estado do Colorado (EUA), onde 13 estudantes foram mortos. Este é um dos maiores massacres em escolas no mundo.

Para garantir a segurança dos estudantes, pais e professores, a polícia decidiu intensificar as rondas, abordagens e ações nas proximidades de creches e escolas. O objetivo principal da ação é integrar as forças de segurança com a comunidade. É o que explica o coronel Scheiwann Lopes, comandante-geral da Polícia Militar.



Foto: Divulgação/SSP-PI

“Neste 20 de abril estamos com uma grande operação em todo o Piauí, levando a presença da polícia junto à comunidade. É uma ação de intensificação do policiamento ostensivo, preventivo e repressivo com as nossas unidades operacionais, administrativas, nossas tecnologias e Inteligência. Tudo está voltado para a segurança do cidadão, em especial nas escolas. Devemos proteger nossas crianças, jovens e adultos e os profissionais que trabalham nestes locais”, destacou.

Vale lembrar que a Secretaria de Segurança disponibiliza o número de Whatsapp (86) 99492-3705 para recebimento de denúncias especificamente sobre as ameaças de ataques em instituições de ensino. Os denunciantes podem enviar mensagens de texto, áudio, fotos, arquivos multimídia, links ou URL’s.

Com informações da SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no