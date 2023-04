Polícia investiga ameaça de ataques em escolas de Teresina no dia do aniversário de Hitler

A Polícia Civil está investigando mensagens que estão circulando nas redes sociais afirmando que nesta quinta-feira (20) ocorrerão ataques as escolas de Teresina. A data faz referência ao aniversário de nascimento de Adolf Hitler – 20 de abril de 1889 –, líder nazista e que governou a Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial e também durante o maior genocídio da História: o Holocausto dos Judeus.

Também foi em um 20 de abril que Eric Harris e Dylan Klebold entraram na Columbine High School, no estado do Colorado (EUA) e mataram 13 estudantes em um dos maiores massacres em escolas no mundo.

(Foto: Nathalia Amaral / O DIA)

A reportagem do Portal O Dia apurou junto à SSP-PI que os órgãos de segurança já estão investigando as mensagens, se tratam de fake news ou são ameaças verdadeiras. Porém, outros detalhes sobre investigações e possíveis operações para coibir crimes dentro das escolas não foram repassados. As mensagens deixaram pais de crianças e adolescentes assustados com a situação e muitos cogitam não levar os filhos à escola.

Nas últimas semanas, casos de ameaças de ataques foram registrados em Teresina e no interior. Na última segunda-feira (17) um estudante de uma escola pública municipal de Teresina foi levado à Delegacia após compartilhar nas redes sociais referências ao nazismo e ameaças de massacre a unidades de ensino na capital. O mandado foi executado no bairro Parque Poty, zona Sudeste.

Dias antes, um adolescente de 13 anos foi apreendido enquanto ameaçava alunos com uma arma dentro de uma escola localizada no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina.

Novo canal de denúncias

Por conta dos últimos casos de ameaças de ataques em unidades de ensino, mais um canal para comunicar ataques contra escolas no Piauí. A população poderá enviar pelo número de WhatsApp (86) 99492-3705 informações sobre atentados ou ameaças de ataques em instituições de ensino.

Os denunciantes podem enviar mensagens de texto, áudios, fotos, arquivos multimídia, links ou URLs. Quanto mais detalhes e informações, melhor. Além disso, quem estiver apresentando uma denúncia não têm a obrigação de se identificar, e as informações são mantidas em sigilo.

