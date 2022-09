Após briga com vigilantes, morador de rua é morto no bairro São Cristóvão

Um morador de rua não identificado foi morto na madrugada desta quinta-feira (22) após discutir com dois vigilantes na rua Miguel Sady, no bairro São Cristóvão, zona Leste de Teresina. Segundo o 5º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento da região, a guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de vias de fato, mas ao chegar ao local, encontrou uma pessoa morta e outra ferida.

De acordo com o major Oziel Sousa, dois moradores de rua e dois vigilantes entraram em confronto por um motivo ainda desconhecido. Na discussão, um vigilante ficou ferido após cair de uma motocicleta durante perseguição aos moradores de rua. O vigilante foi socorrido pelo SAMU e enviado ao Hospital de Urgências de Teresina (HUT).



Já o homem morto na discussão estava acompanhado de outro que também seria uma pessoa em situação de rua. Este último conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. “Um dos vigilantes apresentou um simulacro de pistola para a guarnição, que segundo o mesmo, teria sido utilizado pelo morador vítima do homicídio”, informou.

Foto: Arquivo O Dia

Já o segundo vigilante foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes onde foi autuado pelo crime de homicídio. A guarnição do 5º BPM isolou o local do crime até a chegada das equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Perícia Criminal e do Instituto de Medicina Legal (IML).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no