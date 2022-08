Após tentativa de fuga, motorista é preso por embriaguez ao volante em Parnaíba

Um homem de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na madrugada deste sábado (13), após trafegar em zigue-zague pela BR-343, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, populares acionaram a PRF para informar que um veículo Fiat/Mobi que estaria trafegando realizando manobras proibidas e colocando outros condutores em risco.

Foto: Divulgação/PRF

Em frente ao posto da PRF em Parnaíba, os policiais deram a ordem de parada ao veículo, que vinha em zigue-zague e em alta velocidade. O motorista quase perdeu o controle do veículo e quase atingiu os cones de sinalização do posto. Mesmo diante da abordagem, o motorista desrespeitou a ordem de parada dos policiais e seguiu alta velocidade.

Em virtude disso, os policiais iniciaram o acompanhamento tático do veículo e, após cerca de quatro quilômetros conseguiram interceptar o condutor. O motorista apresentava sinais de embriaguez. O teste de etilômetro foi oferecido pelos policiais, mas foi recusado pelo condutor.

Desta forma, procedeu-se a confecção do Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora. (Documento previsto na Resolução nº 432 do Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN, que regulamenta a verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.)

O homem foi encaminhado à polícia judiciária, para as providências cabíveis e responderá por Embriaguez ao volante.