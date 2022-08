Assaltante é morto com tiro na cabeça após reação de policial em Teresina

Um assaltante foi morto com um tiro na cabeça na tarde desta sexta-feira (19/08) dentro de um salão de beleza localizado no estacionamento do Carvalho da Avenida Barão de Gurgueia, na zona Sul de Teresina. Ele realizava um assalto no estabelecimento e morreu no local.

O tenente Paulo Roberto, do 1º Batalhão da Polícia Militar, explicou que uma policial estaria no salão de beleza quando o criminoso invadiu o local e anunciou o assalto. No momento que ele tomava celulares de clientes de assalto, a mulher reagiu e acertou o individuo com o disparo.

“Fomos acionados que teria havido um disparo de arma de fogo dentro do Carvalho da Barão. Ao chegarmos aqui nos deparamos com essa arma de fogo ao chão, uma pessoa dentro do salão que tentou roubar alguém lá e uma pessoa efetuou um disparo contra ele. Tudo indica que o disparo com feito com uma policial civil ou militar”, disse o sargento.

Testemunhas que estavam no estabelecimento contaram aos policiais que o homem chegou de moto, com capacete e sacou uma arma. Ele já teria recolhido pelo menos dois aparelhos celulares no momento do disparo.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para identificar a vítima e a dinâmica do crime. A investigação busca ainda a policial que teria efetuado o tiro.

Com flash de Francisco Filho