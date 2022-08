Polícia prende três suspeitos de assassinar subtenente Luís Celso

Três homens suspeitos de terem assassinado o subtenente Luís Celso foram presos pela Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública nesta sexta-feira (19). O crime ocorreu na noite de ontem (18), durante um assalto no bairro Nova Brasília, zona Norte de Teresina.

Subtenente Luís Celso foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (Foto: Reprodução)



De acordo com o Tenente Lacerda, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, um dos suspeitos estava com o celular da vítima e apontou mais duas pessoas que teriam participado do crime.



“Eles estão no DHPP para averiguação, iremos pegar as declarações e fazer o inquérito policial para esclarecer os fatos e chegar na autoria do crime”, afirma o tenente.



O Tenente Lacerda informou ainda que o velório do PM acontecerá no Povoado Almécegas, município de Pau Darco.

Entenda o caso

O subtenente da Polícia Militar, Luís Celso, foi assassinado durante um assalto ocorrido no início da noite desta quinta-feira (18), na rua José Santana, no bairro Nova Brasília, zona Norte de Teresina.



No local do crime, a esposa do militar chegou a contar para populares que estava indo deixar o marido no trabalho quando o casal foi surpreendido pelos dois assaltantes. Segundo ela, os bandidos já interceptaram o casal com uma arma na mão e perguntaram se Luís Celso era policial.



Luís Celso era lotado no 9º BPM, batalhão responsável pelo policiamento da região onde foi morto. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.



