Vídeo mostra suspeitos de matarem subtenente minutos antes do crime

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra dois homens suspeitos de terem assassinado o subtenente Luís Celso nas proximidades do local do crime. As imagens foram gravadas minutos antes da dupla interceptar o casal e matarem o militar a tiros. O subtenente da Polícia Militar foi assassinado durante um assalto ocorrido no início da noite desta quinta-feira (18), na rua José Santana, no bairro Nova Brasília, zona Norte de Teresina.

No local do crime, a esposa do militar chegou a contar para populares que estava indo deixar o marido no trabalho quando o casal foi surpreendido pelos dois assaltantes. Segundo ela, os bandidos já interceptaram o casal com uma arma na mão e perguntaram se Luís Celso era policial. Em seguida, efetuaram os disparos que tiraram a vida do militar. Com medo, a esposa correu e se escondeu em uma residência que estava com a porta aberta.

Luís Celso era lotado no 9º BPM, batalhão responsável pelo policiamento da região onde foi morto. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Os dois suspeitos fugiram levando a motocicleta e a arma do policial e tomaram destino ignorado.

Foto: Arquivo Pessoal

Segundo o coronel Lacerda, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, equipes da PM estão em diligências desde a noite de ontem em busca dos suspeitos de terem cometido o latrocínio. "Ainda não sabemos se eles estavam esperando ele ou se foi coincidência, só a investigação da Polícia Civil vai poder determinar isso. Desde ontem, as equipes estão na rua em busca desses dois", informou o coronel.



O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no