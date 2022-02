Assaltante foge de viatura, entra na água e se abriga em coroa do Rio Parnaíba

Uma tentativa de fuga inusitada foi registrada pela Guarda Civil Municipal de Teresina nesta quinta-feira (10). Um suspeito de assalto identificado apenas como “Tampinha” conseguiu fugir da viatura, entrou nas águas do Rio Parnaíba, na zona Sul de Teresina, e se abrigou em uma das coroas do rio para tentar escapar dos guardas.

Leia também: Suspeito de praticar assaltos é morto a tiros no Vale do Gavião

A ação começou quando dois suspeitos foram presos no Parque da Cidade, na zona Norte de Teresina, com uma arma de uso exclusivo da Polícia Militar do Piauí e um celular tomado de assalto. No momento que retornavam do IML para a Central de Flagrantes, o indivíduo conseguiu retirar as algemas e fugir.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“O indivíduo conseguiu com muita destreza se evadir da viatura, chegando a entra na água no Rio Parnaíba, ficou ilhado em uma ilha. Todas as equipes que estavam na zona Sul de cidade não mediram esforços e conseguiram lograr êxito na captura do indivíduo”, disse o guarda Valdemir, da GCM.

Foto: Jailson Soares / O Dia



As equipes se mobilizaram para recapturar o suspeito e realizaram um cerco para garantir a prisão. Um barco foi utilizado para chegar até a coroa do rio.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com flash do Rota do Dia