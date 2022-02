Assalto termina em tiroteio em cartório na Av. João XXIII; veja vídeo

Um assalto terminou em tiroteio na manhã desta quinta-feira (17), na avenida João XXIII, na zona Leste de Teresina. Segundo o capitão Tales, do 5º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi abordada por assaltantes que estavam em um veículo do modelo Prisma, de cor cinza.

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento exato do crime. A vítima se preparava para entrar em uma caminhonete quando foi surpreendida por dois criminosos, um deles estava encapuzado. Um dos assaltantes chega a apontar a arma para a vítima, que se afasta do carro com as mãos levantadas.

Em seguida, é possível ver o bandido encapuzado efetuar diversos disparos. De acordo com o capitão da PM, testemunhas informaram que um CAC (termo utilizado para Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores com permissão para portar legalmente armas de fogo) teria trocado tiros com assaltantes após presenciar a ação criminosa.

Foto: Divulgação/PM

"Eles efetuaram o roubo de um colar e uma bolsa de documentos, quando iam empreender fuga, um cidadão que era CAC revidou o ataque e houve o tiroteio. Quando a polícia chegou, essa pessoa que revidou os tiros já havia se evadido do local. Agora, paira a dúvida se ele estava com a documentação regulamentar que o autoriza a andar armado", afirmou.

Por se tratar de uma rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Até o momento não há informações sobre os suspeitos de terem praticado o assalto.