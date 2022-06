Bandidos atiram contra vítimas em Timon, batem carro na fuga e são presos em frente à PMT

Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo, por volta das 10h50 desta quarta-feira (22), na BR-316, no bairro Parque Piauí, em Timon, no Maranhão. As vítimas estavam em uma lanchonete quando foram surpreendidas por outros dois homens armados.

De acordo com informações de testemunhas, os atiradores chegaram ao local em um veículo HB20, de cor preta, efetuaram os disparos e fugiram logo em seguida. Na fuga, os criminosos colidiram contra a alça da ponte da Amizade, que liga Timon a Teresina, e abandonaram o carro. Foto: Reprodução Após a colisão, os suspeitos continuaram a fuga a pé e foram alcançados por guarnições da Polícia Militar do Maranhão e de Teresina em frente ao Palácio da Cidade, sede da prefeitura Municipal de Teresina, onde foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes. Segundo os agentes da DMTrans, o HB20 usada pelos criminosos está com a placa clonada. Com os presos, a polícia conseguiu apreender duas pistolas que teriam sido usadas nas tentativas de homicídio em Timon. Foto: Reprodução As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital de Urgência de Teresina. Um dos baleados foi atingido no ombro. Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o crime. Os dois homens presos em frente a Prefeitura de Teresina também não tiveram as identidades reveladas.





