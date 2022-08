Bandidos invadem apartamento e matam jovem de 23 anos no Residencial Torquato Neto

Um homem de 23 anos identificado como Antônio Jessival Pereira da Costa foi assassinado a tiros dentro de casa na frente da esposa e da filha. O crime acontece na noite desta terça-feira (02) no Residencial Torquato Neto, zona Sul de Teresina. De acordo com o relatório de ocorrência da Polícia Militar, três homens armados invadiram a casa da vítima e o executaram com a esposa e a filha dele dentro de casa.



Leia também: Cabeleireiro e adolescente de 13 anos são encontrados mortos em sítio em Timon



Homicídio aconteceu no Residencial Torquato Neto, em Teresina - Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

O relatório do 17º BPM informa ainda que o homicídio de Antônio Jessival teria sido motivado por uma dívida. Os suspeitos teriam ido até a residência da vítima fazer uma cobrança. Eles chamaram Antônio do lado de fora da casa, mas como não tiveram resposta, invadiram o imóvel, trancaram a filha e a esposa dele no quarto e o mataram a tiros na sala.

Os suspeitos fugiram em um automóvel ainda não identificado logo em seguida e a polícia não tem informações sobre para onde eles possam ter ido. A identidade dos autores do homicídio também ainda é desconhecida. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para fazer a perícia e o corpo de Antônio Jessival foi removido pelo IML.

As investigações seguirão sob responsabilidade da Polícia Civil.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no