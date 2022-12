Bandidos invadem residência e matam homem no bairro Mafrense

Bandidos armados invadiram uma residência localizada na Rua Nelson Cruz, bairro Mafrense, e executaram a tiros um homem identificado como José Firmino de Araújo, 40 anos. Ele estava na cozinha de casa quando foi surpreendido pelos desafetos, que já chegaram efetuando os disparos. O crime aconteceu por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira (05). As informações foram confirmadas pelo 9º BPM, que atende à região.



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

De acordo com o subtenente G. Santos, Firmino foi atingido por três tiros e morreu na hora. Os disparos atingiram a vítima na região do tórax. “Ele não teve tempo de se defender nem se esconder. Eles arrombaram a porta da cozinha e pegaram ele de surpresa. Não sabemos ainda quantas pessoas praticaram o crime, só que foi mais de uma”, explicou o subtenente.

A equipe do 9º BPM estiveram no local para isolar a área e colher as primeiras informações. A guarnição chegou a acionar uma ambulância, mas quando o SAMU chegou, José Firmino já estava sem vida. Os policiais fizeram diligências na região, mas até o momento nenhuma prisão relacionada ao caso foi feita.

A investigação ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

